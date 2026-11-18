Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу на Итоговом турнире ATP

Даниил Медведев (справа) и Карлос Алькарас Фото: Shi Tang/Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев со счетом 2:6, 4:6 уступил испанцу во втором круге Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Соревнование проходит в Турине.

В мировом рейтинге Медведев занимает пятое место, Алькарас - третье.

Ранее российский теннисист обыграл на турнире шестую ракетку мира итальянца Флавио Коболли.

Следующий соперник Медведева - американец Фрэнсис Тиафо (номер 8 в рейтинге ATP).

Действующий победитель Итогового турнира ATP – итальянец Янник Синнер, он становился триумфатором два раза подряд. Защитить титул на этот раз он не сможет, поскольку по состоянию здоровья досрочно завершил сезон.



В 2020 году Итоговый турнир выиграл россиянин Даниил Медведев, в 2009 – его соотечественник Николай Давыденко.