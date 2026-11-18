Светлана Абрамова покинула пост главного тренера сборной России по легкой атлетике

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Светлана Абрамова завершила деятельность в качестве главного тренера сборной России по легкой атлетике, сообщает пресс-служба ВФЛА.



"ВФЛА приняла заявление Светланы Абрамовой об отставке по собственному желанию с поста главного тренера сборной России (...). Решение было принято по итогам консультаций", - говорится в сообщении, в котором организация благодарит Абрамову за сотрудничество.



Теперь запущен процесс согласования кандидатов на пост главного тренера сборной



Светлана Абрамова занимала должность главного тренера сборной России с ноября 2025 года.

Абрамова - заслуженный тренер России, более десяти лет работала старшим тренером сборной России по прыжкам с шестом.



Ранее с 2023 года главным тренером сборной России по легкой атлетике был Руслан Мащенко.