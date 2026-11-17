Сборная России по футболу победила Венесуэлу в товарищеском матче

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 2:0 победили национальную команду Венесуэлы в товарищеской встрече в Краснодаре.

Оба гола провел Алексей Миранчук – на 59-й и 75-й минутах.

Игру Россия – Венесуэла посетил 31701 зритель.

Матч россиян против команды Венесуэлы был посвящен 100-летию со дня рождения Никиты Симоняна и 70-летию победы сборной СССР на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне. В связи с этим футболисты сборной России провели встречу в ретро-форме. Дизайн новой экипировки отсылает к форме советских футболистов 1950–1960-х годов.

Игровой комплект выполнен в цветах сборной СССР. Красную футболку дополняют белые шорты и красные гетры с белой полосой. Вратарь Матвей Сафонов сыграл в черную форму – в память о Льве Яшине.

Нумерация игроков стартового состава была от 1 до 11, российские футболисты сыграли без фамилий на футболках.

Это был заключительный матч сборной России в 2026 году. До этого, 12 ноября, подопечные Валерия Карпина со счетом 3:2 обыграли Узбекистан в Ташкенте.