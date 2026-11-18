Определились все участники четвертьфинала Лиги наций УЕФА

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - По итогам группового этапа Лиги наций УЕФА стали известны все участники четвертьфинальной стадии турнира.

Последнюю путевку в плей-офф завоевала сборная Норвегии, которая в заключительном туре группового этапа на выезде обыграла команду Дании со счетом 3:2.

В четвертьфинал с первых мест в своих группах вышли сборные Франции, Германии, Англии и Португалии.

Со вторых мест в плей-офф пробились команды Бельгии, Нидерландов, Испании и Норвегии.

Жеребьевка четвертьфинальных пар состоится 20 ноября.

Первые матчи этой стадии пройдут 25–27 марта 2027 года, ответные встречи запланированы на 28–30 марта.

Действующий чемпион – Португалия.