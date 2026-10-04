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Судья матча КХЛ "Автомобилист" — "Амур" покинул лед на носилках после попадания шайбы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Линейный арбитр Никита Новиков получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между екатеринбургским "Автомобилистом" и хабаровским "Амуром".

Инцидент произошел в первом периоде встречи. После броска нападающего "Автомобилиста" Александра Кадейкина шайба попала в ногу судье. Новиков не смог самостоятельно встать и продолжить работу, ему была оказана медицинская помощь, после чего он покинул лед на носилках.

Встреча проходит в Екатеринбурге.

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