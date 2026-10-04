"Спартак" проиграл шестой матч подряд в КХЛ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Астанинский "Барыс" со счетом 4:3 выиграл у московского "Спартака" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Москве.

Основное время завершилось вничью - 3:3, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказался "Барыс".

В составе "Спартака" голы в основное время забили Даниил Гутик (28 минута), Данил Пивчулин (37), Люк Локхарт (49).

Авторы голов у "Барыса": Логан Дэй (31), Алихан Асетов (45), Тайс Томпсон (59).

В серии буллитов победу клубу из Казахстана принес точный бросок Гарретта Пилона.

"Барыс" набрал 14 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции.

"Спартак" потерпел шестое поражение подряд. У команды 12 очков, она на шестом месте в Западной конференции.