ЦСКА обыграл "Локомотив" в КХЛ

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА со счетом 4:2 обыграл ярославский "Локомотив" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дубль оформил Максим Соркин (3-я и 22-я минуты), по шайбе забросили Денис Гурьянов (5) и Николай Коваленко (9). У "Локомотива" отличились Рушан Рафиков (11) и Кирилл Емельянов (33).

Армейцы одержали первую победу над "Локомотивом" с 8 декабря 2024 года.

ЦСКА сохранил лидерство в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка в 27 матчах. "Локомотив" идет вторым, имея в активе 39 очков после 27 игр.