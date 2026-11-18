Стокгольм назвал участие спортсменов РФ в соревнованиях в Швеции угрозой ее международным отношениям

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Швеции заявило, что рассматривает участие российских спортсменов в соревнованиях на территории страны как угрозу международным отношениям страны.

"На фоне возобновления несколькими международными спортивными федерациями возможности участия российских спортсменов в международных соревнованиях, а также в связи с тем, что Швеция должна принимать такие мероприятия, как Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2027 года, правительство представило свою оценку этого вопроса с точки зрения внешней политики и политики безопасности", - говорится в обнародованном в среду заявлении кабинета министров.

По его мнению, российское государство может использовать участие и успехи российских спортсменов в международных соревнованиях в Швеции в пропагандистских целях и для продвижения своих политических интересов. "Такое участие рискует противоречить приоритетам внешней политики и политики безопасности Швеции", - отмечается в заявлении.

По оценке шведского правительства, "участие российских спортсменов в международных соревнованиях может способствовать повышению международной легитимности российского государства и, таким образом, продвижению его политических интересов". По мнению кабмина, "разрешение российским спортсменам и официальным лицам въезжать в Швецию и участвовать в соревнованиях может рассматриваться как угроза международным отношениям Швеции".

Правительство отмечает также, что решения, касающиеся виз и въезда, "принимаются ответственными государственными органами независимо в каждом конкретном случае и в соответствии с действующим законодательством".