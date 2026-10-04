Сборная России завоевала 33 золота на молодежном первенстве мира по самбо

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сборная России заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете молодежного первенства мира по самбо в Салониках.

Российские спортсмены завоевали 33 золотые, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей.

В турнире приняло участие рекордное число самбистов – 713 из 40 стран. Соревнования проводились в трех возрастных группах, было разыграно 55 комплектов наград, их завоевали представители 25 стран.

"Эти соревнования показали, что у самбо большое будущее: подрастающее поколение из самых разных стран продемонстрировало высокий уровень технического мастерства, волю к победе и уважение к соперникам. Возможно, именно на этом турнире зрители увидели будущих звезд самбо, которые уже в самое ближайшее время засверкают на мировом небосклоне самбо, а их представительство будет самым разнообразным", - сказал президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков, слова которого приводит пресс-служба организации.

Российские и белорусские самбисты выступили на первенстве под государственной символикой своих стран.