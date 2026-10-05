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Медведев поднялся на пятое место в рейтинге ATP

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Он поднялся на одну строчку и теперь занимает пятое место. С пятой на шестую ступень опустился канадец Феликс Оже-Альяссим.

На первом месте рейтинга по-прежнему находится Янник Синнер (Италия). Также в топ-5 рейтинга входят Александр Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Бен Шелтон (США).

В понедельник Медведев проведет полуфинальный матч турнира в Пекине с 11-й ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.

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