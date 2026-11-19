ФИФА зарегистрировала трех кандидатов на пост президента федерации

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила регистрацию трех кандидатов на пост президента организации на предстоящих выборах.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, в список претендентов вошли действующий глава федерации Джанни Инфантино, президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло, а также почетный президент Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима.

Кандидатура Филиппа Диалло была выдвинута при поддержке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Кодзо Тасима, ранее занимавший пост члена Совета ФИФА, заявил о готовности к конструктивному диалогу с другими участниками гонки и уже заручился поддержкой ряда национальных федераций.

Выборы нового президента ФИФА состоятся 18 марта 2027 года в Марокко во время конгресса ФИФА.

Швейцарец Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году, а позже не раз переизбирался. В марте 2027 года пройдут новые выборы президента ФИФА.