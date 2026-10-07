Сборная Испании по футболу продлила беспроигрышную серию до 42 матчей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 2:1 победили национальную команду Хорватии в четвертом туре Лиги наций УЕФА.

Игра прошла в Сплите.

Два гола в составе испанцев забил Микель Мерино (61, 88 минуты). Автор гола у Хорватии – Иван Перишич (17).

Сборная Испании продлила беспроигрышную серию до 42 матчей.

В другом матче группы 3 элитной лиги А сборная Англии со счетом 3:0 в Лондоне разгромила Чехию.

Два гола забил Гарри Кейн (40, 57). На 27-й минуте зафиксирован автогол чешского игрока Владимира Цуфала.

Испания лидирует в группе, набрав 12 очков. Она обеспечила себе место в четвертьфинале турнира.

Далее идут Англия (9), Хорватия (3), Чехия (0).