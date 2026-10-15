Дубль Даку помог "Спартаку" одолеть "Родину" в Кубке России

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Спартака" со счетом 4:2 обыграли "Родину" в московском дерби в рамках четвертого тура Пути РПЛ Кубка России.

Встреча прошла в Химках, где "Родина" проводит домашние матчи.

Голы в составе "Спартака" забили Маркиньос (25-я минута), Мирлинд Даку (48, 64), Манфред Угальде (90+8, с пенальти).

На 25-й минуте футболист "Спартака" Барко не смог реализовать пенальти, именно в тот момент на добивании был успешен Маркиньос

Авторы голов в составе "Родины": Магомедхабиб Абдусаламов (40) и Герман Онугха (41).

"Спартак" набрал 10 очков. Он лидирует в группе А, гарантировав себе место в плей-офф.

Далее в группе идут "Оренбург" (7), "Рубин" (4), "Родина" (3).

"Спартак" - действующий обладатель Кубка России.