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Российский хоккеист Марченко оформил хет-трик в матче НХЛ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU -"Торонто" со счетом 4:5 уступил "Баффало" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Судьба встречи определилась в овертайме.

Главным героем матча стал российский нападающий "Торонто" Кирилл Марченко, оформивший хет-трик.

В нынешнем сезоне 26-летний Марченко набрал 9 (4+5 по системе "гол+пас") очков. Матч против "Баффало" был 300-м для него в НХЛ.

В активе "Торонто" сейчас 8 очков, команда на десятом месте в Восточной конференции НХЛ. "Баффало" - на седьмой строчке, 9 очков.

НХЛ хоккей Кирилл Марченко
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