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Канадский хоккеист Джереми Рой получил гражданство РФ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Защитник московского хоккейного клуба ЦСКА канадец Джереми Рой получил гражданство России, говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Документ, датированный 15 октября, опубликован на портале правовой информации.

29-летний Джереми Рой стал игроком ЦСКА летом 2025 года. До этого в России с сезона-2022/23 выступал за подмосковный "Витязь".

Всего в КХЛ канадец провел 282 матча, в которых набрал 111 ()21+90 по системе "гол+пас") очков.

ЦСКА хоккей Джереми Рой
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