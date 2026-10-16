Канадский хоккеист Джереми Рой получил гражданство РФ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Защитник московского хоккейного клуба ЦСКА канадец Джереми Рой получил гражданство России, говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Документ, датированный 15 октября, опубликован на портале правовой информации.

29-летний Джереми Рой стал игроком ЦСКА летом 2025 года. До этого в России с сезона-2022/23 выступал за подмосковный "Витязь".

Всего в КХЛ канадец провел 282 матча, в которых набрал 111 ()21+90 по системе "гол+пас") очков.