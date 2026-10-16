Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Шанхае

Фото: Shi Tang/Getty Images

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Томми Пола в 1/4 финала турнира категории Masters в Шанхае.



Результат - 6:3, 1:6, 6:3.



В мировом рейтинге Медведев занимает пятое место, Пол - 17-е.



В полуфинале россиянин сыграет с 13-й ракеткой мира испанцем Рафаэлем Ходаром.



Masters – вторая по статусу в мужском теннисе категория соревнований вслед за турнирами Большого шлема.



Shanghai Masters проводится с 2009 года, и первым его победителем стал россиянин Николай Давыденко. В 2019 году титул завоевал Медведев.