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Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Шанхае

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Шанхае
Фото: Shi Tang/Getty Images

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Томми Пола в 1/4 финала турнира категории Masters в Шанхае.

Результат - 6:3, 1:6, 6:3.

В мировом рейтинге Медведев занимает пятое место, Пол - 17-е.

В полуфинале россиянин сыграет с 13-й ракеткой мира испанцем Рафаэлем Ходаром.

Masters – вторая по статусу в мужском теннисе категория соревнований вслед за турнирами Большого шлема.

Shanghai Masters проводится с 2009 года, и первым его победителем стал россиянин Николай Давыденко. В 2019 году титул завоевал Медведев.

Даниил Медведев теннис
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