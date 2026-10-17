Боксеры Саламов, Сусленков и Шавлаев победили на турнире в Грозном

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские боксеры Умар Саламов, Бешто Шавлаев и Артем Сусленков одержали победы на турнире, прошедшем 16 октября в Грозном.

В главном бою вечера Умар Саламов техническим нокаутом в пятом раунде победил казахстанца Едила Кожамбердиева и защитил пояс IBF European в первом тяжелом весе.

В со-главном поединке россиянин Бешто Шавлаев также одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над казахстанцем Сапарбаем Айдаровым и завоевал пояс WBA Asia во втором среднем весе.

В тяжелом весе Артем Сусленков победил соотечественника Сергея Кузьмина техническим нокаутом в пятом раунде после того, как угол Кузьмина отказался от продолжения боя.