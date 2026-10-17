Поиск

Боксеры Саламов, Сусленков и Шавлаев победили на турнире в Грозном

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские боксеры Умар Саламов, Бешто Шавлаев и Артем Сусленков одержали победы на турнире, прошедшем 16 октября в Грозном.

В главном бою вечера Умар Саламов техническим нокаутом в пятом раунде победил казахстанца Едила Кожамбердиева и защитил пояс IBF European в первом тяжелом весе.

В со-главном поединке россиянин Бешто Шавлаев также одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над казахстанцем Сапарбаем Айдаровым и завоевал пояс WBA Asia во втором среднем весе.

В тяжелом весе Артем Сусленков победил соотечественника Сергея Кузьмина техническим нокаутом в пятом раунде после того, как угол Кузьмина отказался от продолжения боя.

бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Шанхае

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Шанхае

ПСЖ с Сафоновым в составе победил "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

ПСЖ с Сафоновым в составе победил "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

ЦСКА выиграл 11-й матч подряд в КХЛ

ЦСКА выиграл 11-й матч подряд в КХЛ

World Gymnastics сожалеет в связи с невыдачей виз россиянкам на ЧМ в Роттердаме

Гол Батракова "Барселоне" не спас "Галатасарай" от крупного проигрыша в ЛЧ

Батраков забил "Барселоне" в Лиге чемпионов УЕФА

Батраков забил "Барселоне" в Лиге чемпионов УЕФА

Нидерланды отказали в выдаче виз трем гимнасткам из сборной России

Нидерланды отказали в выдаче виз трем гимнасткам из сборной России

"Формула-1" проведет гонки в Руанде в 2030-х годах

"Формула-1" проведет гонки в Руанде в 2030-х годах

Российский боксер Бивол 12 декабря проведет бой с британцем Смитом

Мирра Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира

Мирра Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира