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"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" и "Краснодар" со счетом 3:3 завершили матч 11-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в Москве.

На 5-й минуте Жоау Батчи вывел "Краснодар" вперед.

На 16-й минуте футболист Николай Титков сравнял счет.

Незадолго до окончания второго тайма "Локомотив" забил дважды: авторами голов стали Александр Руденко (71) и Александр Коваленко (78).

Оставшегося до конца матча времени хватило "Краснодару", чтобы отыграться: голы забили Лукас Оласа (86) и Джон Кордоба (90+1).

"Краснодар" набрал 22 очка и сравнялся с лидирующими "Динамо" и ЦСКА, у которых в запасе очный матч 11-го тура. "Локомотив" - на 12-м месте, 11 очков.

Динамо Краснодар Локомотив футбол ЦСКА РПЛ
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