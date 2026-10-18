Дубль Даку помог "Спартаку" разгромить "Рубин" в РПЛ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 4:0 победили казанский "Рубин" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

Голы забили Пабло Солари (18-я минута), Манфред Угальде (43) и перешедший в прошлое межсезонье из "Рубина" Мирлинд Даку (65, 90). От празднования голов в ворота своей бывшей команды Даку отказался.

"Спартак" набрал 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Выше него находятся московское "Динамо" (25) и петербургский "Зенит" (24).

В следующем туре "Спартак" сыграет с занимающим четвертое место ЦСКА (22. Встреча пройдет 25 октября на поле ЦСКА.

"Рубин" занимает десятое место, у него 12 очков. 24 октября казанская команда дома встретится с самарскими "Крыльями Советов"э