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Международная федерация хоккея отказала сборным Белоруссии в участии в ЧМ-2027

Международная федерация хоккея отказала сборным Белоруссии в участии в ЧМ-2027
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Молодежная и взрослая мужские сборные Белоруссии не будут участвовать в чемпионате мира среди юниоров 2027 года и чемпионате мира 2027 года, которые организует Международная федерация хоккея (IIHF). Такое решение принял в субботу Совет IIHF.

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В постановлении Совета IIHF отмечается, что оно основано на позиции Дисциплинарного совета, согласно которой у него нет законных оснований для немедленного возвращения сборных в строй.

Принимая решение, Совет учел существующие спортивные и организационные условия для обоих чемпионатов, включая структуру соревнований, расписание, продажу билетов и оперативное планирование.

Учитывая эти обстоятельства, Совет постановил, что белорусские национальные сборные не будут участвовать в этих двух чемпионатах в сезоне 2027 года.

хоккей Белоруссия IIHF ИИХФ
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