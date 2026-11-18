Арда Гюлер продлил контракт с "Реалом"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник Арда Гюлер и "Реал" договорились о подписании нового соглашения, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Контракт продлевается до 30 июня 2032 года.

Гюлер перешел в "Реал" в июле 2023 года, когда ему было 18 лет. В составе команды из Мадрида он провел 126 матчей и выиграл чемпионат, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира.

В составе сборной Турции Гюлер провел 38 матчей.