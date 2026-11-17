Сергей Овчинников назначен тренером "Локомотива" на ближайшие матчи

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Бывший вратарь "Локомотива" Сергей Овчинников будет руководить командой в ближайших матчах, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"В тренерский и административный штабы также вошли помощник старшего тренера Александр Бородюк, тренер по физподготовке Александр Гончаров, старший аналитик Максим Карасиков, аналитик Виктор Тестоедов, начальник команды Станислав Сухина и его заместитель Дмитрий Фомкин", - говорится в сообщении.

Во вторник "Локомотив" объявил об отставке с поста главного тренера Михаила Галактионова.

Будучи вратарем "Локомотива", Овчинников по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

56-летний Овчинников был главным тренером "Кубани", а также клубов "Динамо" из Брянска и Минска. Также он входил в тренерские штабы ряда клубов, включая "Локомотив", ЦСКА.