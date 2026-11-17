Финляндия отказала российским фигуристам во въезде для участия в этапе Гран-при

Фото: Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские фигуристы не смогут принять участие в предстоящем серии Гран-при ISU в Финляндии (Finlandia Trophy) из-за позиции местных властей. Об этом говорится в заявлении Федерации фигурного катания на коньках России.

"Несмотря на неоднократные запросы ФФККР, направленные во все инстанции незамедлительно после получения первых сообщений о возможных ограничениях, официальный ответ от Международного союза конькобежцев (ISU) и Министерства иностранных дел Финляндии был получен только сегодня вечером", - посетовали в организации.

В ответ на обращение ФФККР от 14 ноября 2026 года ISU проинформировал, что, согласно полученным от властей Финляндии данным, страна ужесточила ограничения на въезд для граждан России. Согласно ответу ISU на обращение ФФККР, российские спортсмены, включая выступающих в нейтральном статусе, не соответствуют условиям въезда в Финляндию. Это ограничение распространяется и на спортсменов, направляющихся по шенгенской визе для участия в турнире Finlandia Trophy.

"В связи с изложенными обстоятельствами в ISU сообщили, что вынуждены исходить из объективной невозможности участия российских фигуристов в соревнованиях, и ввиду скорого начала турнира приступают к приглашению запасных участников", - заявили в ФФККР.

Федерация заявляет что "крайне разочарована политизированным решением Финляндии в отношении наших спортсменов и продолжит взаимодействовать с ISU по вопросам обеспечения участия российских фигуристов во всех возможных турнирах".

"ФФККР сожалеет, что спортсмены стали жертвой необдуманных и неправомерных политических решений и считает, что подобные действия противоречат Олимпийской Хартии и положениям конституции ISU", - говорится в заявлении. "Выражаем безусловную поддержку нашим спортсменам, пострадавшим от решения финских властей, и желаем им стойкости, выдержки и значительных успехов на всех предстоящих турнирах", - заявили в ФФККР.

Правительство Финляндии на заседании 12 приняло решение об ужесточении ограничений на въезд в страну граждан Российской Федерации, включая спортсменов.

Ранее ISU допустил российских спортсменов к международным стартам под нейтральным флагом.