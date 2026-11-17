Федерация хоккея России осудила хакерскую атаку на сайт ИИХФ

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России выступила с заявлением, в котором осудила хакерскую атаку на сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

"Федерации хоккея России известно об инциденте с официальным сайтом Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором было размещено сообщение, связанное с участием российских сборных в международных соревнованиях. ФХР негативно относится к подобным действиям и считает недопустимым использование неправомерных методов для выражения спортивной или общественной позиции", - говорится в заявлении на сайте ФХР.

Согласно тексту обращения, ФХР "не поддерживает вмешательство в работу информационных ресурсов и любые действия, выходящие за рамки правового поля".

"Позиция ФХР остается неизменной: защита интересов российских хоккеистов и восстановление их прав на участие в международных соревнованиях должны осуществляться исключительно законными средствами, в соответствии с международными спортивными правилами и установленными юридическими процедурами", - заявили в организации.

ФХР указала на то, что "продолжит последовательно отстаивать права российских спортсменов, взаимодействовать с международными спортивными организациями и использовать все предусмотренные правовые механизмы для достижения этой цели".

Во вторник сайт ИИХФ подвергся кибератаке со стороны хакеров. На главной его странице сайта ненадолго была опубликована фотография с хоккеистами сборной России и текстом на английском языке: "Боитесь встретиться с Россией?" Через некоторое время сайт ИИХФ перестал работать.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд обязал ИИХФ допустить сборные России к турнирам под ее эгидой. Первым соревнованием с участием россиян должен был стать стартующий в конце декабря в Канаде молодежный ЧМ. Однако, сославшись на позицию Канады, анонсировавшей невыдачу виз российским хоккеистам, ИИХФ констатировала: турнир пройдет без участия сборной России.