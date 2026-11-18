Чемпион мира и Европы по футболу Хуан Мата объявил о завершении карьеры

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной Испании по футболу Хуан Мата объявил о завершении выступлений в профессиональном спорте.

"Иногда, когда любишь, нужно отпустить. Спасибо, футбол", — написал 38-летний Мата в соцсетях.

Мата — чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.

На клубном уровне спортсмен защищал цвета испанских "Реала" и "Валенсии", английских "Челси" и "Манчестер Юнайтед", турецкого "Галатасарая", японского "Виссел Кобе", а также австралийских клубов "Уэстерн Сидней" и "Мельбурн Виктори".

В составе "Челси" Мата выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок Англии, в составе "МЮ" — Лигу Европы, Кубок Англии и Суперкубок Англии. Будучи игроком "Валенсии", полузащитник завоевал Кубок Испании, а в "Галатасарае" и "Виссел Кобе" становился чемпионом Турции и Японии соответственно.