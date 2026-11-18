КННВС и Госдума будут совместно развивать национальные виды спорта в России

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Правления Комитета национальных и неолимпийских видов спорта (КННВС) России Роман Илиев высоко оценил готовность профильного комитета Госдумы к совместной работе.

"Принципиально важно, что вопросы развития национальных видов спорта получают всё большее внимание на федеральном уровне. Более того, профильный комитет Госдумы обозначил готовность к взаимодействию с КННВС России по вопросам совершенствования законодательства. Сегодня перед нами стоят конкретные задачи: формирование эффективной системы регулирования национальных видов спорта, расширение их присутствия в Едином календарном плане спортивных мероприятий и создание условий для проведения крупных всероссийских и международных соревнований", - сказал Илиев "Интерфаксу".

"Создание и активная законотворческая деятельность рабочей группы по национальным видам спорта на площадке профильного Комитета Госдумы – это практический шаг на пути к системному развитию национальных видов спорта с укреплением государственной поддержки. Мы с радостью отмечаем, что наши коллеги из Государственной Думы, в частности, глава Комитета по физической культуре и спорту Олег Матыцин, разделяют наши приоритеты", - подчеркнул собеседник агентства.

"КННВС России, сформировавшему Единую команду России, успешно выступившую на V и VI Всемирных играх кочевников, особенно важно, чтобы Игры в России в 2028 году стали некоторым итогом нашей совместной работы", - добавил Илиев.

По мнению главы КННВС России, "Казань станет великолепной площадкой для демонстрации силы, красоты и уникальности, в том числе наших национальных спортивных дисциплин, которые в последствии займут заслуженно более заметное место в спортивной жизни России и всего мира".