"Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" и вышло в лидеры РПЛ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 1:1 сыграли с "Краснодаром" в домашнем матче 15-го тура чемпионата России.

На 11-й минуте Джон Кордоба вывел "Динамо" вперед, на 27-й Ярослав Гладышев сравнял счет.

Продолжительную часть игры московская команда провела в меньшинстве: красную карточку получил защитник Максим Осипенко.

Теперь у "Динамо" 32 очка, команда вышла на первое место в турнирной таблице. В тройку лучших также входят "Зенит" (31) и имеющий игру в запасе "Спартак" (29).

"Краснодар" - на четвертом месте, 27 очков.