УЕФА оштрафовал ЦСКА и "Спартак" за поведение болельщиков

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подверг денежным штрафам московские клубы ЦСКА и "Спартак" за поведение их болельщиков в матчах еврокубков.

Как сообщается на сайте УЕФА, ЦСКА оштрафован на 13 тыс. евро за бросание болельщиками предметов на поле, а также забег одного из фанатов на поле во время матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской "Виктории" в Москве 27 ноября. Матч завершился победой "Виктории" со счетом 2:1.

В свою очередь, "Спартак" оштрафован на 28 тыс. евро за блокировку фанатами лестничных пробегов и забег болельщика на поле в московском матче пятого тура Лиги Европы против австрийского "Рапида" (победил "Рапид" – 2:1) 29 ноября.

Еще 27 тыс. евро "Спартак" заплатит за действия фанатов в матче четвертого тура Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс" в Москве (4:3 в пользу "Спартака") 8 ноября. Во время той игры фанаты бросали предметы на поле, использовали пиротехнику, блокировали лестничные проходы.