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Овечкин вновь признан лучшим игроком дня в НХЛ

Капитан "Вашингтона" забросил три шайбы в ворота "Каролины"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала капитана "Вашингтона" россиянина Александра Овечкина первой звездой очередного игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.

В матче против "Каролины" нападающий забросил три шайбы, а "Вашингтон" смог добиться победы со счетом 6:5. Судьбу противостояния решила серия буллитов.

Очередной хет-трик Овечкина

В предыдущий раз Овечкин признавался лучшим игроком дня 12 ноября, когда оформил хет-трик в матче с "Детройтом".

Второй звездой дня в субботу признан нападающий команды "Виннипег" Марк Шайфли, набравший 3 (2+1 по системе "гол+пас") в матче против "Чикаго". Один из голов он провел в овертайме, благодаря чему "Виннипег" добился победы со счетом 4:3.

В тройку лучших также попал форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, набравший 3 (2+1) очка в игре против "Филадельфии". "Эдмонтон" победил – 4:1.

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Теги: хоккей, НХЛ

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Овечкин вновь признан лучшим игроком дня в НХЛ

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