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Ралли "Шелковый путь" в 2019 году впервые пройдет вдоль берега Байкала

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Иркутская область в 2019 году впервые примет международное ралли "Шелковый путь", которое будет проходить по маршруту Россия - Монголия - Китай протяженностью 5 тыс. км, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Торжественный старт гонки состоится в Иркутске 6 июля", - сказал на первом заседании оргкомитета российского этапа ралли губернатор региона Сергей Левченко, слово которого приводятся в сообщении.

После старта в Иркутске маршрут пройдет вдоль озера Байкал, пересечет с севера на юг Монголию, ее столицу Улан-Батор и финиширует 16 июля в городе Дуньхуан (КНР), который в древности служил воротами в Китай на Великом Шелковом пути.

Уже известно, что в ралли примут участие спортивные экипажи из более чем 40 стран мира. По предварительным данным, всего будет задействовано 150 участников, около 2 тыс. человек сопровождения и 600 единиц транспорта.

"Ралли "Шелковый путь - 2019" включает в себя 10 этапов - два по территории России, пять в Монголии и три - в Китае", - уточняется в сообщении.

Ралли "Шелковый путь" высшей категории сложности впервые прошло в сентябре 2009 года по территории России, Казахстана и Туркменистана. Соревнование имеет статус международного внедорожного ралли и статус этапа чемпионата России по ралли-рейдам, оно включено в международный и всероссийский календарь соревнований по автомобильному спорту 2019 года.

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Теги: Байкал, Шелковый путь

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