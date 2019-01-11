У Криштиану Роналду потребовали образцы ДНК

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Полиция Лас-Вегаса попросит португальского футболиста Криштиану Роналду предоставить образцы своей ДНК для расследования дела об изнасиловании, сообщило агентство Associated Press.

Полицейские направили официальный запрос властям Италии, где Роналду продолжает карьеру. Сейчас он выступает за туринский "Ювентус".

Бывшая модель и школьный учитель Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании. По ее словам, это случилось в 2009 году в Лас-Вегасе. Кроме того, якобы футболист заплатил ей $375 тысяч за молчание.

Адвокаты Роналду отрицают обвинения. Ранее он согласился дать показания по делу.