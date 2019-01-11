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Спорт

Двукратный победитель "Уимблдона" Энди Маррей решил завершить карьеру

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Шотландский теннисист Энди Маррей объявил о намерении завершить карьеру, сообщает Sky News. По словам экс-первой ракетки мира, это произойдет не позднее "Уиблдона-2018".

Спортсмен констатировал, что продолжать выступления ему не позволяют проблемы со здоровьем. Он напомнил, что у него серьезно травмировано бедро и он несколько лет играл через боль, которая иногда становилась настолько сильной, что он "с трудом завязывал шнурки".

На следующей неделе Маррей должен сыграть матч Australian Open против Роберто Баутисты Агута. Отвечая на вопрос, может ли этот турнир стать для него последним, британец заявил, что может. Он уточнил, что пообещал своей команде потерпеть до "Уимблдона", а затем завершить карьеру.

Маррей дважды выигрывал Уимблдонский теннисный турнир, в 2013 году он стал первым за 77 лет британцем, кому удалось победить дома. Также он одерживал победу на US Open, становился первой ракеткой мира.

В прошлом году Маррей провел лишь 12 матчей.

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Теги: теннис, Энди Маррей
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Двукратный победитель "Уимблдона" Энди Маррей решил завершить карьеру

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