МОК проведет разбирательство в отношении главы НОК Японии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Комиссия по этике Международного олимпийского комитета (МОК) изучит все обстоятельства, касающиеся обвинения в адрес главы Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде по делу о коррупции, сообщает портал Insidethegames в пятницу.

"МОК в этом расследовании и находится в тесном контакте с французскими судебными органами. "Комиссия по этике МОК открыла дело и будет следить за ситуацией, сегодня состоится заседание комиссии по этому вопросу. Мистер Такеда продолжает пользоваться полной презумпцией невиновности", - говорится в сообщении МОК, которое цитирует портал.

Ранее в пятницу газета "Монд" сообщила, что следственный судья предъявил обвинения Ц.Такэде в коррупции. Его обвиняют в даче взяток на общую сумму 1,8 млн евро для получения Японией права провести у себя летние Олимпийские игры 2020 года. При этом издание отмечало, что французские правоохранительные органы уже три года ведут расследование обстоятельств, по которым в 2013 году Япония получила право на проведение Игр.

Между тем, ряд других западных СМИ сообщает, что французская прокуратура только готовится предъявить обвинения в адрес главы Олимпийского комитета Японии.