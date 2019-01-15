Спорт

Волейболисты "Зенита" попали в ДТП в Турции перед матчем Лиги чемпионов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Автобус с волейболистами казанской команды "Зенит" попал в дорожно-транспортное происшествие в Анкаре (Турция), но никто из спортсменов и членов команды не пострадал, сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе клуба Азамат Мырзаев.

"Команда ехала из аэропорта в гостиницу в сопровождении полицейского автомобиля. У самого отеля на повороте легковой автомобиль не уступил дорогу и столкнулся с автобусом. Никто из спортсменов и членов команды не пострадал", - сказал Мырзаев.

По его словам, после случившегося команда вышла из автобуса, спортсмены забрали вещи и направились в отель.

"Команда готовится к матчу", - добавил Мырзаев.

16 января "Зенит" сыграет в Турции матч Лиги чемпионов против местной командой "Халкбанк".

"Зенит" является действующим и шестикратным победителем Лиги чемпионов.

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Теги: волейбол, Зенит

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