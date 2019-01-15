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Вратарь Петр Чех завершит карьеру по окончании сезона

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Голкипер лондонского "Арсенала" Петр Чех объявил о скором завершении профессиональной карьеры.

"Этой мой 20-й сезон в профессиональном футболе, 20 лет прошло с тех пор, как я подписал свой первый контракт, и я думаю, что настало время сообщить, что я принял решение завершить карьеру в конце текущего сезона", - написал 36-летний чех в твиттере.

"За 15 лет в Английской премьер-лиге я выиграл все возможные трофеи, достиг всего, что можно достигнуть. Я продолжу трудиться в "Арсенале" и надеюсь вместе с этим клубом выиграть еще один трофей в этом сезоне, а в дальнейшем я посмотрю, что приготовит для меня судьба вне футбольного поля", - добавил он.

Петр Чех с 2015 года выступает за "Арсенал", с которым стал двукратным обладателем Суперкубка Англии и один раз побеждал в Кубке Англии.

Ранее он играл в составе чешских клубов "Хмел" (1999 - 2001 годы) и "Спарта" (2001 - 2002), а также за французский "Ренн" (2002 - 2004) и английский "Челси" (2004 - 2015). С "Челси" связана основная часть его карьеры: в лондонском клубе он по четыре раза выиграл чемпионат и Кубок Англии, три раза - Кубок английской лиги, два раза – Суперкубок Англии, по разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

С 2002 по 2016 год он защищал цвета сборной Чехии, в составе которой в 2004 году стал бронзовым призером чемпионата Европы.

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Теги: футбол, Петр Чех

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