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Команда "Формулы-1" Sauber переименована в Alfa Romeo Racing

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В сезоне-2019 чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" команда Sauber будет называться Alfa Romeo Racing, сообщает ее пресс-служба.

"Sauber и Alfa Romeo продолжат борьбу за высокие результаты в качестве Alfa Romeo Racing", - говорится в сообщении.

"В 2019 году на автомобилях Alfa Romeo Racing появится проверенная временем эмблема с четырьмя листьями клевера, с которой с 1923 года выступали самые быстрые модели Alfa Romeo", - отмечается там же.

Партнерство между Sauber и титульным спонсором Alfa Romeo началось в конце 2017 года. В завершившемся сезоне команда заняла восьмое место в чемпионата. После сезона было принято решение продлить сотрудничество.

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Теги: автоспорт, Формула-1

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