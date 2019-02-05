Кузяев из-за травмы не поможет "Зениту" в матче Лиги Европы УЕФА против "Фенербахче"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Футболист "Зенита" Далер Кузяев из-за травмы не сыграет с в матче Лиги Европы УЕФА с турецким "Фенербахче", сообщается на сайте петербургской команды во вторник.

Уточняется, что полузащитник получил травму в товарищеском поединке против "Дюделанжа" (Люксембург), на восстановление хавбека потребуется около трех недель.

"Кузяев будет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром клубных физиотерапевтов. Возвращение в общую группу планируется через 2-3 недели", - говорится в заявлении ФК.

Первая игра "Зенита" с "Фенербахче" в рамках плей-офф Лиги Европы УЕФА состоится 12 февраля в Стамбуле.

26-летний Кузяев - воспитанник академии "Зенита". С 2007 по 2012 год выступал молодежную команду "Зенита". В основную команду петербуржцев был приглашен летом 2017 года, куда и перешел из "Терека", за который играл с 2014 года.

За сборную России Кузяев выступает с сентября 2017 года.

Кузяев - участник чемпионата мира 2018 года, сыграл во всех матчах национальной команды.