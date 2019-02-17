Лыжник Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Италии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Лыжник сборной России Александр Большунов в воскресенье на этапе Кубка мира в итальянском городе Конь первенствовал в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км.

Время Большунова - 34 минуты 48,4 секунд. Россиянин обогнал на финише финна, двукратного олимпийского чемпиона Ийво Нисканена (+43,7 секунды), завоевавшего в итоге серебро.

Тройку призеров замкнул еще один представитель России Александр Бессмертных (+55,9).

Александр Большунов - четырехкратный призер зимних Олимпийских игр 2018 года. В Пхёнчхане (Южная Корея) он завоевал три серебра и одну бронзу.

Кроме этого, ранее в Италии россиянка Наталья Непряева стала третьей в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем (+12,6). Победила Кертту Нисканен (Финляндия), второе место у Надин Фаендрих (Швейцария).