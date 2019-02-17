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Спорт

В Москве прошел матч всех звезд Единой лиги ВТБ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Баскетбольный Матч всех звезд Единой лиги ВТБ состоялся в воскресенье на ВТБ Арене - Центральном стадионе "Динамо".

Команда "Звезды мира " переиграла сборную "Звезды России" со счётом 118:115.

По итогам голосования болельщиков и СМИ за команду "Звезды России" сыграли: Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба - "Локомотив-Кубань"), Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Евгений Воронов ("Зенит"), Никита Михайловский ("Автодор"), Сергей Моня ("Химки"), Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич (оба - ЦСКА), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин ("Автодор"), Никита Курбанов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов ("Локомотив-Кубань"). Тренер - Олег Окулов ("Енисей").

Команду "Звезды мира" представляли: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба - ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри ("Нижний Новгород"), Энтони Клеммонс ("Астана"), Перрин Бьюфорд ("Автодор"), Джален Рэйнольдс ("Зенит"), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики ("Химки"), Доррел Райт ("Локомотив-Кубань"), Рашард Келли ("ПАРМА"), ДиЭнджело Харрисон ("Енисей"). Тренер - Димитрис Прифтис (УНИКС).

В рамках матча состоятся конкурс лучших снайперов Лиги ВТБ, а в большом перерыве - конкурс по броскам сверху.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ состоялся в третий раз. В феврале 2017 года в первом Матче, который состоялся в Сочи, команда "Звезды России" одержала победу над командой "Звезды мира" со счетом 131:121. На арене ДС "Большой" собралось 12 тысяч болельщиков.

Второй Матч в 2018 году принял Санкт-Петербург на арене "Юбилейный". Тогда в упорной борьбе команда "Звезды России" снова взяла верх над "Звездами мира" - 125:124.

Теги: баскетбол
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