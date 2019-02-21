Назван состав "Зенита" на матч с "Фенербахче"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб петербургского ФК "Зенит" определился с составом команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против турецкого "Фенербхаче".

Как сообщает пресс-служба "Зенита", с первых минут на поле будут присутствовать следующие игроки:

Матч пройдет в Петербурге в четверг и стартует в 20:55 мск. Результат первой встречи, прошедшей в Стамбуле, – 1:0 в пользу "Фенербахче".