Врач "Зенита" заявил о постоянном ухудшении травмы колена Кокорина

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Врач "Зенита" констатирует, что состояние колена находящегося в СИЗО "Бутырка" футболиста Александра Кокорина ухудшается, сообщает пресс-служба клуба.

"На встрече с Александром Кокориным главный врач команды смог провести только функциональные тесты. Однако даже предварительный осмотр выявил отрицательную динамику, ситуация все время ухудшается", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита" в среду.

Клуб рекомендует "предоставить Александру возможность ежедневно проводить функциональные занятия в зале и бассейне, считаем целесообразным провести более углубленное исследование с помощью МРТ - это необходимо для установки точного диагноза по состоянию внутренних тканей коленного сустава и дальнейшей корректировки программы реабилитации".

Нападающий "Зенита" Кокорин и футболист "Краснодара" Павел Мамаев с октября 2018 года находятся под стражей в "Бутырке" в рамках уголовного о двух потасовках в Москве. Им, а также младшему брату Кокорина Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому вменяется причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 35 УК РФ - ч. 2 ст. 115 УК РФ), побои группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ - ст. 116 УК РФ) и хулиганство группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В настоящее время Пресненский суд Москвы рассматривает уголовное дело по существу.

Футболисты обвиняются в участии в двух драках утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Спортсмены частично признают вину - каждый, в зависимости от эпизодов конфликтов, в котором он непосредственно участвовал. Кроме того, они категорически отрицают наличие в их действиях состава хулиганства. На очных ставках с потерпевшими обвиняемые принесли извинения, а также заявили о готовности загладить вину и возместить причиненный ущерб.