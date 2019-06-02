Еврокубки-2018/19. Обобщение

Бенефис английских клубов, лучшие бомбардиры, громкий уход ЦСКА: "Интерфакс" подводит итоги очередного сезона еврокубков

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поднимает кубок Лиги чемпионов Фото: Reutrrs

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Очередной еврокубковый сезон стал бенефисом английского футбола. Четыре английских клуба (из них три – из Лондона) составили финальные пары Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

"Ливерпуль" – лучший

"Ливерпуль" стал финалистом Лиги чемпионов второй сезон подряд. Год назад команда Юргена Клоппа в Киеве уступила мадридскому "Реалу" со счетом 1:3, позволив тому в третий раз подряд стать лучшим на континенте.

На этот раз "Ливерпуль" смог добиться в финале победы, сделав это в матче против лондонского "Тоттенхэма". Уже на первой минуте арбитр назначил в ворота "Тоттенхэма" пенальти, который реализовал Мохамед Салах. "Тоттенхэм" долгое время не терял надежды отыграться, но на 87-й минуте пропустил вновь: на этот раз от Дивока Ориги.

Серия атак и отраженных голкипером "Ливерпуля" Алисоном Бекером в оставшиеся 12 минут (судья добавил ко второму тайму пять минут) показала, что "Тоттенхэм", мог спасти игру, но удача к нему лицом так и не повернулась.

Неделей ранее финал Лиги Европы выиграл лондонский "Челси", со счетом 4:1 победивший земляков из "Арсенала".

Шестой триумф "Ливерпуля"

"Ливерпуль" в шестой раз в своей истории выиграл главный клубный турнир Европы. В 1977, 1978, 1981, 1984 годы он выиграл Кубок чемпионов, в 2005 и 2019 годы – Лигу чемпионов.

Но были и неудачи: он проиграл финалы в 1985, 1997 и 2018 годы.

Четвертая попытка Юргена Клоппа

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в четвертый раз вышел в финал еврокубка в качестве наставника. Предыдущие три попытки оказались неудачными – в 2013 в Лиге чемпионов с "Боруссией", в 2016 в Лиге Европы , в 2018 в Лиге чемпионов - с "Ливерпулем".

Fourth time"s the charm!



Jurgen Klopp finally wins a European final. 🏆 pic.twitter.com/rMHY77pWDI — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 1, 2019

Месси – лучший бомбардир

Самым результативным игроком Лиги чемпионов стал аргентинец Лионель Месси. Нападающий "Барселоны" забил 12 мячей (один – с пенальти) в 10 матчах. Один из голов оказался 600-м в карьере Месси: ударом со штрафного он поразил ворота "Ливерпуля" в домашнем матче полуфинала. В порыве чувств Лионель побежал за эти самые ворота, оказался в объятиях партнеров. Веселился и радовался весь (за исключением сектора болельщиков "Ливерпуля") стадион "Камп Ноу" – ведь как же: "Барселона" повела 3:0 и уж в ответной игре соперник не отыграется!

После игры многие стали прикидывать, с кем было бы удобнее сыграть в финале – с "Аяксом" или "Тоттенхэмом", а кто-то предложил проложить маршрут трофея Лиги чемпионов прямо из Мадрида (город финала турнира) в "Барселону".

Через неделю от этих каталонских эмоций не осталось и следа: "Ливерпуль" дома разгромил "Барселону" – 4:0.

…На 60-м месте в списке бомбардиров ЛЧ – хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич – три гола в шести матчах.

Что касается лучшего бомбардира Лиги Европы, самым результативным здесь оказался французский нападающий "Челси" Оливье Жиру – 11 голов в 14 матчах.

На 29-м месте фигурирует российский нападающий "Зенита" Артем Дзюба – пять (один – с пенальти) голов в девяти матчах.

"Зенит" и "Краснодар" – лучшие в России

Россия делегировала в еврокубки-2018/19 шесть клубов. Дольше всех продержались "Зенит" и "Краснодар", дошедшие до 1/8 финала. Петербургский клуб уступил испанскому "Вильярреалу", а "Краснодар" – испанской "Валенсии" (пропустив решающий гол в самом конце ответной игры).

Московские ЦСКА и "Локомотив" завершили участие в еврокубках, заняв последние места в группах Лиги чемпионов, столичный "Спартак" – став последним в группе Лиги Европы. "Уфа" не смогла преодолеть квалификационную стадию Лиги Европы.

Хлопнуть дверью по-армейски

На групповом этапе Лиги чемпионов ЦСКА дважды обыграл тогда еще действующего победителя турнира, мадридский "Реал". Сначала армейцы победили самого титулованного участника ЛЧ в Москве – 1:0. Затем – уже в заключительном, шестом туре, ЦСКА разгромил "Реал" в Мадриде – 3:0.

"Реал" вышел в плей-офф с первого места в группе, а ЦСКА вылетел из еврокубков.