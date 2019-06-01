Поиск

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Онлайн

Английские клубы вышли на финишную прямую в Лиге чемпионов УЕФА

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Онлайн
Стадион "Метрополитано" в Мадриде в канун финала Лиги чемпионов
Фото: Reuters

Матч проходит на поле стадиона "Метрополитано" в Мадриде, домашней арены местного "Атлетико"

2'

ГОЛ! Мохамед Салах мощно пробил точно в створ, прямо по центру (вратарь прыгнул в угол)! "Ливерпуль" ведет в счете!!

2'
Гол!!!

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль". 0:1

1'
Пенальти

Пенальти назначает арбитр в ворота "Тоттенхэма", уже на первой минуте! В руку защитнику попал мяч. Во дела!!!

1'

Матч начался!

Стартовому свистку предшествует минута молчания, посвященная известному испанскому футболисту Хосе Антонио Рейесу, погибшему сегодня в ДТП...

Их встречает живой оркестр, все по-взрослому

Команды выходят на поле!

Сейчас на поле идет красочное предматчевое шоу

"Тоттенхэм" на групповом этапе Лиги чемпионов также стал вторым в группе B, где лондонцы уступили первое место "Барселоне", третью позицию занял "Интер", а последнюю - ПСВ.

В 1/8 финала "Тоттенхэм" преодолел дортмундскую "Боруссию" (3:0, 0:1), в 1/4 финала прошел "Манчестер Сити" (1:0, 3:4), в 1/2 финала лондонцы обыграли "Аякс" (0:1, 3:2).

На групповом этапе "Ливерпуль" занял второе место в квартете C, где лидером стал "Пари Сен-Жермен", третье место досталось - "Наполи", а четвертое - "Црвене Звезде".

В 1/8 финала "Ливерпуль" одолел "Баварию" (0:0, 3:1), в 1/4 финала был повержен "Порту" (2:0, 1:4), а в полуфинале - "Барселона" (0:3, 4:0).

Видеоарбитр, если что, - это не робот, а человек. Он будет смотреть за игрой по монитору, не вставая с кресла, и в случае чего передавать по системе связи главному судье: "Вася, ты не прав". Судья посмотрит видеоповтор спорного момента,  ̶с̶х̶в̶а̶т̶и̶т̶с̶я̶ ̶з̶а̶ ̶г̶о̶л̶о̶в̶у̶  после чего может отменить условный гол или пенальти

Главным арбитрам матча станет словенец Дамир Скомина, помогать ему будут соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертым арбитром станет испанец Антонио Мату Лаоз, видеоарбитром - голландец Данни Маккели.

А вот и состав "Тоттенхэма"!

Состав "Ливерпуля" на игру!

Легкое превью к матчу

Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин

В 22:00 по московскому времени, но в Мадриде, начнется финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Но текстовая трансляция встречи началась уже сейчас!

Добрый вечер!

футбол Лига чемпионов УЕФА

Новости по теме

Новости

Серена Уильямс проиграла родившейся в Москве американке на "Ролан Гаррос"

Серена Уильямс проиграла родившейся в Москве американке на "Ролан Гаррос"

В одиночном разряде "Ролан Гаррос" россиянок не осталось

В одиночном разряде "Ролан Гаррос" россиянок не осталось
Футбольные еврокубки-2018/19

"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" назвали составы на финал Лиги чемпионов

Первая ракетка России Хачанов вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Первая ракетка России Хачанов вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"
Допинг в российском спорте

Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила долг перед ИААФ

Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила долг перед ИААФ

Первая ракетка России Касаткина выбыла из "Ролан Гаррос"

Роберто Карлос отказал "Анжи" в финансовой помощи

Роберто Карлос отказал "Анжи" в финансовой помощи

ВТБ стал владельцем почти 100% ФК "Динамо"

ВТБ стал владельцем почти 100% ФК "Динамо"
Футбольные еврокубки-2018/19

"Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу Европы
Футбольные еврокубки-2018/19

"Челси" - "Арсенал". Онлайн

"Челси" - "Арсенал". Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');