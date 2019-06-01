"Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Онлайн
Английские клубы вышли на финишную прямую в Лиге чемпионов УЕФА
Матч проходит на поле стадиона "Метрополитано" в Мадриде, домашней арены местного "Атлетико"
ГОЛ! Мохамед Салах мощно пробил точно в створ, прямо по центру (вратарь прыгнул в угол)! "Ливерпуль" ведет в счете!!
"Тоттенхэм" - "Ливерпуль". 0:1
Пенальти назначает арбитр в ворота "Тоттенхэма", уже на первой минуте! В руку защитнику попал мяч. Во дела!!!
Матч начался!
Стартовому свистку предшествует минута молчания, посвященная известному испанскому футболисту Хосе Антонио Рейесу, погибшему сегодня в ДТП...
Их встречает живой оркестр, все по-взрослому
Команды выходят на поле!
Сейчас на поле идет красочное предматчевое шоу
"Тоттенхэм" на групповом этапе Лиги чемпионов также стал вторым в группе B, где лондонцы уступили первое место "Барселоне", третью позицию занял "Интер", а последнюю - ПСВ.
В 1/8 финала "Тоттенхэм" преодолел дортмундскую "Боруссию" (3:0, 0:1), в 1/4 финала прошел "Манчестер Сити" (1:0, 3:4), в 1/2 финала лондонцы обыграли "Аякс" (0:1, 3:2).
На групповом этапе "Ливерпуль" занял второе место в квартете C, где лидером стал "Пари Сен-Жермен", третье место досталось - "Наполи", а четвертое - "Црвене Звезде".
В 1/8 финала "Ливерпуль" одолел "Баварию" (0:0, 3:1), в 1/4 финала был повержен "Порту" (2:0, 1:4), а в полуфинале - "Барселона" (0:3, 4:0).
Видеоарбитр, если что, - это не робот, а человек. Он будет смотреть за игрой по монитору, не вставая с кресла, и в случае чего передавать по системе связи главному судье: "Вася, ты не прав". Судья посмотрит видеоповтор спорного момента, ̶с̶х̶в̶а̶т̶и̶т̶с̶я̶ ̶з̶а̶ ̶г̶о̶л̶о̶в̶у̶ после чего может отменить условный гол или пенальти
Главным арбитрам матча станет словенец Дамир Скомина, помогать ему будут соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертым арбитром станет испанец Антонио Мату Лаоз, видеоарбитром - голландец Данни Маккели.
А вот и состав "Тоттенхэма"!
#THFC: Lloris (C), Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Winks, Sissoko, Eriksen, Dele, Son, Kane. @WilliamHill latest (18+) https://t.co/1HRJd1Kg3B#UCLfinal ⚪️ #COYS pic.twitter.com/llnpxbjrdn— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 1, 2019
Состав "Ливерпуля" на игру!
Our line-up for the #UCLfinal…#WeAreLiverpool— Liverpool FC (@LFC) June 1, 2019
Легкое превью к матчу
░M░A░T░C░H░D░A░Y░— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 июня 2019 г.
Tonight is the UEFA Champions League Final! 🤩🤪🤩😵🙌
___________ will lift the 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/8UaanD76Ut
Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин
В 22:00 по московскому времени, но в Мадриде, начнется финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Но текстовая трансляция встречи началась уже сейчас!
Добрый вечер!