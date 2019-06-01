"Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Онлайн

"Тоттенхэм" на групповом этапе Лиги чемпионов также стал вторым в группе B, где лондонцы уступили первое место "Барселоне", третью позицию занял "Интер", а последнюю - ПСВ.

В 1/8 финала "Тоттенхэм" преодолел дортмундскую "Боруссию" (3:0, 0:1), в 1/4 финала прошел "Манчестер Сити" (1:0, 3:4), в 1/2 финала лондонцы обыграли "Аякс" (0:1, 3:2).