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"Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу Европы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Лондонский "Челси" стал победителем Лиги Европы УЕФА-2018/19.

В финальном матче в Баку "Челси" нанес поражение другому клубу из Лондона, "Арсеналу" со счетом 4:1.

Если первый тайм прошел в спокойном и - если судить по отзывам наблюдателей в твиттере - вызывающем скуку темпе, то вторая половина основного времени матча оказалась богатой на события. В этом отрезке времени и состоялись все голы, а также масса нереализованных моментов. Включая тех, что имели место у ворот "Арсенала" уже при счете 4:1 в пользу "Челси".

Команда, возглавляемая Маурицио Сарри, довела счет до крупного к середине второго тайма, вскоре позволила сопернику, забив мяч, вернуть надежду на интригу. Но в следующей же атаке "Челси" восстановил отрыв в три мяча.

Голы в составе победителей провели Оливье Жиру (49), Педро Родригес (60), Эден Азар (65 – с пенальти, 72). В составе "Арсенала" отличился Алекс Айуоби.

"Челси" выиграл Лигу Европы во второй раз, ранее он это сделал в 2013 году. Кроме того, из международных трофеев он завоевывал Лигу чемпионов (2012), Кубок обладателей Кубков (1971, 1998), Суперкубок УЕФА (1998).

Между тем, главный тренер "Арсенала", экс-наставник московского "Спартака" Унаи Эмери более титулованный участник Лиги Европы. В качестве тренера он выигрывал этот турнир чаще чем весь "Челси" - три раза. Правда, ни с "Арсеналом", ни со "Спартаком", а с испанской "Севильей".

Турнирный путь триумфатора

Чемпионат Англии-2017/18 "Челси" завершил на пятом месте и завоевал место в групповой стадии Лиги Европы. В группе L "Челси" набрал 16 очков, выиграв пять матчей из шести, и вышел в плей-офф с первого места. Компанию ему в группе составили белорусский БАТЭ, венгерский "Види" и греческий ПАОК.

"Види" – единственный клуб, сумевший отобрать у "Челси" очки (2:2 в Венгрии).

В 1/16 финала "Челси" по сумме двух встреч прошел соперников из шведского "Мальме", в 1/8 переиграл киевское "Динамо", в четвертьфинале – чешскую "Славию", в полуфинале – немецкий "Айнтрахт".

футбол Лига Европы УЕФА

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