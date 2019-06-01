"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов

Футболисты и фанаты "Ливерпуля" празднуют триумф в Лиге чемпионов Фото: Reuters

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Футболисты "Ливерпуля" победили лондонский "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов УЕФА-2018/19.

Встреча английских команд прошла в Мадриде на стадионе "Метрополитано" и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ливерпуля".

Уже на первой минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота "Тоттенхэма" за игру рукой. 11-метровый удар на второй минуте реализовал Мохамед Салах.

Salah with a sensational penalty kick pic.twitter.com/ubUC7C6mXe — Adad Mansur (@AdadMansur) June 1, 2019

На 87-й минуте ворота соперника из пределов штрафной поразил Дивок Ориги.

DIVOCK ORIGI"S GOAL TO WIN LIVERPOOL THE CHAMPIONS LEAGUE JUST IS SO MUCH BETTER WITH TITANIC MUSIC ;)👀👀👀👀👀👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽https://t.co/2XzmKx5Ydv pic.twitter.com/BuKKqdsnGU — Kian Malhi (@Kianmalhi11) June 1, 2019

"Ливерпуль" в шестой раз в своей истории выиграл главный клубный турнир Европы. В 1977, 1978, 1981, 1984 годы он выиграл Кубок чемпионов, в 2005 и 2019 годы – Лигу чемпионов.

Реакция фан-зоны "Ливерпуля" на второй гол

Madness in Liverpool after that Origi goal pic.twitter.com/ZJxzRoCoCZ — José 🇺🇲🇪🇨 (@CasemiroIsGod) June 1, 2019

Турнирный путь триумфатора

На групповом этапе "Ливерпуль" занял второе место в квартете C, где лидером стал "Пари Сен-Жермен", третье место досталось - "Наполи", а четвертое - "Црвене Звезде".

В 1/8 финала "Ливерпуль" одолел "Баварию" (0:0, 3:1), в 1/4 финала был повержен "Порту" (2:0, 4:1), а в полуфинале - "Барселона" (0:3, 4:0).

Четвертый финал Клоппа в еврокубках: первая победа

Победителем Лиги чемпионов-2018/19 "Ливерпуль" стал под руководством немецкого специалиста Юргена Клоппа. Это его четвертый финал в еврокубках и первая победа.

В 2013 году возглавляемая им дортмундская "Боруссия" со счетом 1:2 проиграла финал Лиги чемпионом мюнхенской "Баварии". В 2016 году его "Ливерпуль" со счетом 1:3 уступил в финале испанской "Севилье". В 2018 году "Ливерпуль" со счетом 1:3 проиграл финал Лиги чемпионов испанскому "Реалу".