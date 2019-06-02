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"Уфа" проиграла "Томи", но сохранила место в премьер-лиге

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Футболисты "Уфы" потерпели поражение от томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

Результат матча в Томске – 1:0 в пользу хозяев. На 11-й минуте гол провел Алексей Гасилин.

Результат первой встречи – 2:0 в пользу "Уфы". По сумме двух матчей она оказалась сильнее и получила право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.

По итогам прошедшего сезона "Уфа" заняла 14-е место в Российской премьер-лиге, "Томь" стала третьей в первенстве Футбольной национальной лиги.

В воскресенье пройдет ответный переходный матч с участием клубов "Нижний Новгород" (4-е место в ФНЛ) и "Крылья Советов" (Самара), занявшего 13-е место в РПЛ. Результат первой игры – 3:1 в пользу самарского клуба.

футбол РПЛ ФНЛ

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