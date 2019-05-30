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"Уфа" победила "Томь" в первом переходном матче за право играть в высшей лиге

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU -"Уфа" обыграла "Томь" в первом переходном матче за право участия в Российской премьер-лиге в сезоне 2019/20.

Матч состоялся в четверг в Уфе и завершился победой хозяев -2:0. Уфимцы повели на 28-й минуте после точного удара нападающего Сильвестра Игбуна. Второй мяч в ворота томского клуба залетел на 84-й минуте после рикошета от игрока "Томи" Исмаила Эдиева.

Ответная игра пройдет в Томске 2 июня.

По итогам прошедшего сезона "Уфа" заняла 14-е место в Российской премьер-лиге, "Томь" стал третьей в первенстве Футбольной национальной лиги.

Сегодня состоится второй переходный матч с участием клубов "Нижний Новгород" (4-е место в ФНЛ) и "Крылья Советов" (Самара), занявшего 13-е место в РПЛ.

футбол РПЛ Томь Уфа

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