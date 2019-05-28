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Главный тренер "Спартака" Кононов сохранил свой пост

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Олег Кононов продолжит работу на посту главного тренера московского футбольного клуба "Спартак", сообщает "Чемпионат", заявил член совета директоров ФК Андрей Федун.

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"Все остаются, все хорошо", - приводит слова Федуна "Чемпионат".

В Москве во вторник проходит заседание совета директоров "Спартака".

В турнирной таблице завершившегося 26 мая чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" занял пятое место. Он получил путевку в Лигу Европы УЕФА, турнирный путь в котором он начнет в квалификационной стадии.

Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года. До него главным тренером команды работал итальянец Массимо Каррера и – в качестве исполняющего обязанности наставника – испанец Рауль Рианчо.

футбол ФК Спартак

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