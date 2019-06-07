ФК "Спартак" продлил контракт с защитником Ещенко

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании нового соглашения с защитником команды Андреем Ещенко.

"Контракт футболиста с нашим клубом рассчитан на один год", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

35-летний Ещенко выступает за "Спартак" с июня 2016 года. За это время он провел 76 матчей, в которых забил один мяч. В 2017 году в составе "Спартака" он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ещенко и конфликт в "Спартаке"

В седьмом туре премьер-лиги-2018/19 "Спартак" проиграл дома грозненскому "Ахмату со счетом 1:2. Это поражение вызвало цепную реакцию: известный актер, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров после игры выложил в инстаграме видео, в котором он декламирует стих с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры. Под видео появились "лайки" футболистов "Спартака" Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Глушаков вскоре объяснил, что его "лайк" относится не к соответствующему видео Назарова, а к теме благотворительной акции, в которой актер участвует. Что касается Ещенко, то, как сообщалось, он снял свой "лайк". Но в итоге оба были отстранены от тренировок и на матч Лиги Европы против "Рапида" в Вену они не поехали.

Вскоре Каррера был уволен, а Ещенко и Глушаков вернулись в основной состав команды.