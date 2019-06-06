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Мутко предрек вылет "Спартака" в ФНЛ в случае ухода Федуна

Мутко предрек вылет "Спартака" в ФНЛ в случае ухода Федуна
Игроки "Спартака"
Фото: ТАСС, Елена Афонина/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Уход владельца "Спартака" Леонида Федуна из московского футбольного клуба может привести команду к плачевным последствиям, считает вице-премьер РФ, экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Может, он где-то и неправильно управляет, но надо понимать, что если он завтра уйдет - этот клуб пойдет в первый дивизион. Кто-то хочет купить (клуб)? Пусть придет купит", - сказал Мутко журналистам.

Он отметил, что благодаря стадиону "Открытие Арена", построенному при Федуне, клуб "10 миллиардов зарабатывает каждый год на самом стадионе и вокруг стадиона". "А его (Федуна) все "мочат", - посетовал Мутко.

Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций "Спартака" в 2003 году. На тот момент клуб являлся девятикратным чемпионом России, но уже начал сдавать свои позиции. В следующий раз "Спартак" выиграл золото чемпионата России лишь в 2017 году, а вскоре стал обладателем Суперкубка России. При этом "Спартак" при Федуне пять раз становился серебряным призером чемпионата, один раз – бронзовым.

футбол ФК Спартак Леонид Федун Виталий Мутко

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